Nobuo Yamada, artista japonês conhecido como NoB e vocalista da abertura de "Cavaleiros do Zodíaco", morreu aos 61 anos de complicações de um câncer renal. A informação foi divulgada pela agência do cantor nesta quarta-feira (13).
NoB compôs músicas de animes, se apresentou em shows e eventos ao redor do mundo e cativou inúmeros fãs no Japão e no exterior com seu canto e performances", publicou a equipe do cantor no X.
O cantor estreou como vocalista em 1984, na banda de heavy metal Make-Up. Seu maior sucesso foi "Pegasus Fantasy" (1986), música da abertura original "Cavaleiros do Zodíaco" que tornou-se um verdadeiro hino para os fãs do anime.