Morreu, na segunda-feira (20), o ator mexicano Ricardo de Pascual, que ganhou notoriedade por viver diversos personagens em programas como "Chaves", "O Chapolin Colorado" e "Chespirito", de Roberto Gómez Bolaños.\nEle tinha 85 anos, e sua morte foi confirmada, nas redes sociais, pela Associação Nacional de Atores do México. A causa não foi divulgada, mas Pascual tratava, nos últimos meses, uma doença pulmonar obstrutiva crônica.\nNascido em agosto de 1940, na Cidade do México, ele iniciou sua carreira artística em 1958, como parte do programa humorístico "Chucherías y Domingos Herdez", com Chucho Salinas e Héctor Lechuga. Em paralelo, trabalhou com o teatro, com destaque para o teatro de revista e as comédias.\nInternado há quase 2 meses após acidente, Marquito inicia reabilitação oral\nMorre Gerson Brenner, ator e galã de novelas como 'Corpo Dourado', aos 66 anos