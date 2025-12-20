O cantor goiano Lindomar Castilho, um dos nomes mais populares da música romântica brasileira nas décadas de 1970 e 1980, morreu nesta sexta-feira (19), aos 86 anos, em Goiânia. A morte foi confirmada pela filha, Lili De Grammont, por meio das redes sociais. O sepultamento será neste sábado (20), às 16h, no Cemitério Santana, na capital goiana. A causa do óbito não foi divulgada até a última atualização da reportagem.\nLindomar Castilho ficou nacionalmente conhecido por sucessos como “Tapas e Beijos” e “Você é doida demais”, canções que marcaram gerações e fizeram do artista presença constante em rádios, programas de televisão e trilhas sonoras, como a abertura da série Os Normais.\nEm 1981, Lindomar matou a tiros a ex-esposa, a cantora Eliane de Grammont, durante uma apresentação em São Paulo. Eliane tinha 26 anos. O crime chocou o país e levou o artista à condenação a 12 anos de prisão. Ele cumpriu parte da pena e deixou a cadeia na década de 1990.