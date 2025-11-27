José Gonzaga Ribeiro e o Monumento às Três Raças, em Goiânia (Renato Conde/O Popular; Wildes Barbosa)\nMorreu, aos 87 anos, o professor aposentado José Gonzaga Ribeiro, modelo negro do icônico Monumento às Três Raças, criado na década de 1960, informou a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). A obra, um dos principais cartões-postais de Goiânia, está instalada na Praça Cívica. As causas da morte não foram divulgadas.\nPor meio de nota, a Fieg lamentou a perda de Gonzaga, ocorrida nesta quarta-feira (26), o descrevendo como “um educador dedicado e parte importante da história da capital”. O velório aconteceu a partir das 12h desta quinta-feira (27), no Complexo Vale do Cerrado, e o sepultamento às 17h.\nFoto que serviu de base à escultura do Monumento às Três Raças mostra utilização de modelos humanos