Roger Allers, co-diretor da animação "O Rei Leão", morreu aos 76 anos. O cineasta também trabalhou em títulos como "Aladdin", "A Bela e a Fera" e "A Pequena Sereia".\nO produtor e colaborador frequente Dave Bossert compartilhou a notícia em uma publicação no Facebook. "Estou profundamente triste com a notícia de que nosso amigo Roger Allers partiu para sua próxima jornada. Estávamos trocando e-mails na semana passada, enquanto ele viajava pelo Egito, o que torna essa perda ainda mais irreal", escreveu.\n"Tive o privilégio de fazer parte da equipe com Roger em muitos filmes no final dos anos 80 e durante os anos 90, e ele era, sem dúvida, uma das pessoas mais gentis que se poderia conhecer e com quem se poderia trabalhar", acrescentou Bossert.\nEm nota, Bob Iger, CEO da The Walt Disney Company -conglomerado que reúne marcas como Marvel, Pixar, Star Wars (Lucasfilm), ESPN, ABC e 20th Century Studios- lamentou a morte de Allers.