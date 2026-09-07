Morreu neste domingo (6), aos 73 anos, o ator e diretor Roney Facchini, conhecido por seu papel como Luís da Silva, em "Rá-Tim-Bum", e também em novelas como "Cheias de Charme", "Malhação" e "Caras & Bocas". A morte foi confirmada pelo Prêmio Bibi Ferreira e amigos do artista.\nRoney Facchini nasceu em 1953, na cidade de São Paulo. O ator interpretou o pai da família Silva no programa infantil "Rá-Tim-Bum", exibido pela TV Cultura entre 1990 e 1994.\nAlém do trabalho na TV Cultura, Facchini teve passagens pela Globo, na qual participou também de séries, como "A Diarista", além de Record e SBT. No cinema, atuou em produções como "Cilada.com" (2011), "Vai que Dá Certo" (2013) e "Meu Amigo Hindu" (2016).\nAtor e diretor de novelas como 'O Casarão' e 'Dona Beija', morre aos 83 anos, no Rio de Janeiro