Sam Neill, astro de "Jurassic Park", morreu na Austrália nesta segunda-feira (13), aos 78 anos, informou sua família em um comunicado que descreveu a morte do ator como "repentina e inesperada". "Sam estava cercado pela família e partiu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida", disse o comunicado.\nO neozelandês, que interpretou o Dr. Alan Grant no sucesso de bilheteria "Jurassic Park" de 1993, revelou em suas memórias publicadas em 2023 que estava "possivelmente morrendo" com linfoma não-Hodgkin em estágio três.\nNo entanto, ele declarou este ano que estava livre do câncer graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico. O comunicado da família disse que Neill "permaneceu livre do câncer". "A perda foi repentina e inesperada, mas abençoada pelo fato de Sam ter permanecido livre do câncer", afirmou.