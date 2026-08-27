A artista japonesa Yayoi Kusama, conhecida como a "rainha das bolinhas", morreu aos 97 anos, informaram nesta quinta-feira (27) o museu e a fundação que levam seu nome, em um comunicado conjunto. Segundo o comunicado, a morte ocorreu no dia 14 de agosto, em um hospital de Tóquio.\nKusama é mais conhecida pelas bolinhas típicas de seus trabalhos. Os pontos aparecem de formas diversas, como jogos de luzes e espelhos infinitos, ou com pinceladas repetidas à exaustão.\nA artista, nascida em Matsumoto, no Japão, em 1929, é acompanhada pelas bolinhas desde sua infância. Segundo Kusama, questões de saúde mental faziam com que ela tivesse alucinações. Suas bolinhas seriam, portanto, a forma de traduzir ao mundo como ela o enxergava.\nAtriz Laura Cardoso morre aos 98 anos\nMorre Glória Menezes, uma das grandes atrizes do teatro e da TV, aos 91 anos