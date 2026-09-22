Morreu nesta terça-feira (22), aos 95 anos, Zuenir Ventura, um dos maiores jornalistas do Brasil, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. O autor de "1968 - O Ano que não Terminou" (Companhia das Letras) estava em sua casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela ABL.\nZuenir foi uma voz importante na defesa dos direitos humanos, transmitindo numa escrita límpida os resultados de seus esforços de repórter em temas prementes da sociedade brasileira ao longo dos anos.\nAlém do retrato da juventude dos anos 1960, momento de ebulição em todo o planeta e de combate à ditadura no Brasil, ele ajudou ainda a ampliar a compreensão sobre a exploração da Amazônia, com sua cobertura do caso Chico Mendes, nos anos 1980, e sobre as consequências do combate às drogas pela violência, com o livro "Cidade Partida" (Companhia das Letras), escrito após acompanhar a vida em Vigário Geral nos meses que se seguiram à chacina dos anos 1990 na comunidade carioca.