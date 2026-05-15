O balé dramático composto por Tchaikovsky somado ao rigor técnico da tradição russa fazem da experiência de assistir O Lago dos Cisnes no palco um clássico centenário. Em Goiânia, a montagem é apresentada pelo Moscow City Ballet neste domingo (17), às 19 horas, no Teatro Rio Vermelho. São 36 bailarinos em cena, representando a história de amor entre o príncipe Siegfried e a princesa Odette em dois atos.\nA turnê brasileira passa por 16 cidades e reafirma Goiânia com papel importante no circuito das grandes turnês internacionais de balé. “O público goiano pode esperar assistir a uma obra-prima clássica, com a música envolvente de Piotr Ilitch Tchaikovsky, belos cenários e figurinos, além de uma coreografia clássica única interpretada por nossos talentosos bailarinos”, comenta Vasily Smirnov, diretor artístico do espetáculo.