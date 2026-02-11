A 17ª edição da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões será realizada neste ano na Semana Santa, de 1º a 12 de abril, no Cinex, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Prevista anteriormente para o dia 15 de março, a alteração na data, segundo o curador Lisandro Nogueira, ocorreu por conta da etapa do Campeonato Mundial de MotoGP, que acontece em Goiânia entre 20 e 22 de março.\n“O motivo é a realização de uma grande prova de motociclismo internacional, que fez os preços de hotéis e passagens subirem assustadoramente”, disse o criador da mostra. Ele também afirmou que a mudança atende a um pedido do público, que queria que o evento fosse realizado durante um feriado prolongado.\nSegundo Lisandro, a programação contará com mais de 50 títulos, entre curtas e longas com trajetórias importantes em festivais internacionais. Criada em 2001, a mostra surgiu para atender aos anseios dos cinéfilos por produções que dificilmente chegam aos cinemas da capital.