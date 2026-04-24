Em Dupla Cura, memória e imagem se reorganizam como território em disputa. Na Galeria Mata do Instituto Inhotim, Dalton Paula apresenta um conjunto de obras em que pintura e experiência se entrelaçam na construção de outras narrativas possíveis. A exposição abre a programação de 20 anos do museu mineiro neste sábado (25), ao lado de mais duas mostras.\nCom mais de 100 obras, entre trabalhos de diferentes períodos e produções inéditas, a exposição se organiza a partir de eixos que atravessam a trajetória do artista, como corpo negro, espiritualidade, território e pertencimento. Para Dalton, o projeto também representa um momento de ampliação de alcance. “A mostra representa reconhecimento, visibilidade, a perspectiva do trabalho chegar a um público mais amplo e diverso. Me sinto muito honrado e feliz em fazer parte dessa celebração”, celebra.