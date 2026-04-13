Terra, água, memória e gesto. Em cena, a bailarina goiana Luciana Caetano constrói em Adobe um percurso sensível sobre as raízes ancestrais da mulher negra, transformando histórias íntimas em linguagem coreográfica. O solo é um dos destaques da 1ª Dança Negra Contemporânea – Mostra Artística, que começa nesta terça-feira (14), no Centro Cultural UFG, reunindo espetáculos, homenagens e encontros diretos com o público.\nAo longo de três dias, o evento propõe um mergulho nas múltiplas camadas da dança negra contemporânea, articulando criação artística, memória e formação de público. Com entrada solidária, a mostra se organiza como espaço de fruição, mas também de troca, já que todas as apresentações são seguidas por conversas com o público.\nA iniciativa surge como resposta a uma cena que, embora potente e contínua, ainda enfrenta desafios para ampliar sua visibilidade. “Existe uma lacuna importante na formação de público. Apesar da potência desses trabalhos, ainda há um distanciamento que impede que essas criações alcancem mais pessoas”, comenta Cristiane Santos, responsável pela concepção do projeto.