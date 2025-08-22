Fotografias, obras de arte e painéis informativos com os roteiros históricos da tragédia nuclear em Hiroshima e Nagasaki ocupam o Sesc Centro a partir deste sábado (23). Com o título Inspirando a Cultura da Paz, a mostra destaca em tons reflexivos os 80 anos dos lançamentos das bombas que destruíram as cidades japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. A exposição segue em cartaz até o dia 2 de setembro.\nA ação cultural é resultado da parceria entre a Embaixada do Japão, o Instituto Paulo Kobayashi e o Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás. As peças da exposição foram cedidas pelo Museu do Memorial da Paz de Hiroshima e apresentadas pela Embaixada do Japão.\nO público vai conferir peças que apresentam várias histórias dos japoneses, dentre elas, a de Sadako Sasaki, a criança vítima da radiação da bomba e que se tornou símbolo da resistência. Na exposição, a pequena Sadako também é homenageada pela obra da artista origamista Priscila Tiemi Okata Nishizawa.