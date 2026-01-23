Consolidada como um dos principais eventos de dança contemporânea de Goiás, a Mostra GiroDança chega à sua oitava edição celebrando a riqueza cultural brasileira. A segunda etapa do evento será realizada neste fim de semana com programação voltada para o público infantil. A mostra será realizada na Rua do Lazer, no Centro, neste sábado (24) e domingo (25), a partir das 10 horas, com apresentações do Ateliê do Gesto, Cia. Flor do Cerrado, Trupe Cambalhota, além da anfitriã Giro8 Cia. de Dança. O projeto tem o apoio financeiro do Programa Goyazes – Secult Goiás – Governo de Goiás.\n“A Mostra Kids desempenha um papel fundamental na formação de público para a dança, aproximando crianças e famílias da experiência artística desde cedo”, compartilha a diretora da Giro8, Joisy Amorim. “Apresentada na Rua do Lazer, um espaço de lazer acessível, essa programação incentiva o contato com a arte em um ambiente lúdico e inclusivo”, justifica a escolha do lugar.