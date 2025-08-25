Embalados por canções e poesias na voz de Maria Bethânia, bailarinos se amontoam no palco para tentar desvendar as múltiplas faces do amor. É esse o mote de Começaria Tudo Outra Vez, espetáculo que será apresentado nesta terça-feira (26), na noite de abertura da Mostra GiroDança, que segue com programação gratuita durante toda a semana no Teatro Goiânia.\nCom apresentações cênicas, oficinas e encontros com coreógrafos, o festival chega a sua 8ª edição e se firma como um dos eventos relacionados à dança contemporânea em Goiânia. Neste ano, o evento foi dividido em duas etapas: a primeira, nesta semana, promove a reunião de diversas companhias brasileiras - e goianas. Já a segunda parte tem como foco as atividades infantis durante as férias de janeiro de 2026. O projeto tem apoio do Programa Goyazes, do governo de Goiás.