A história da arte moderna em Goiás ganha uma nova leitura com a mostra Um Modernismo no Oeste, aberta ao público nesta quinta-feira (12), na Cerrado Galeria. Com curadoria do crítico de arte Divino Sobral, a exposição reúne cerca de 80 obras produzidas entre 1940 e 1979 e propõe um mergulho na produção artística que acompanhou as transformações culturais e urbanas do Estado ao longo do século 20. O recorte apresentado ao público conecta os primeiros anos da construção de Goiânia à década posterior à inauguração de Brasília, período marcado por mudanças profundas na paisagem e na vida cultural da região. Organizado em diferentes núcleos temáticos, o conjunto revela a diversidade de linguagens que marcaram a produção moderna em Goiás. Pintura, escultura, gravura, fotografia e desenho aparecem lado a lado, destacando a obra de 25 artistas ligados às primeiras gerações do modernismo regional. Entre eles estão Antônio Poteiro, Goiandira do Couto, Gustav Ritter, Nazareno Confaloni e Siron Franco, nomes que ajudaram a construir um imaginário visual próprio para Goiás.Segundo Divino Sobral, compreender essa produção exige olhar para o processo mais amplo de modernização vivido pelo interior do País ao longo do século 20. “São plurais os tempos da modernidade, assim como são plurais os Brasis. O que ocorreu aqui foi um modernismo afinado com os movimentos de modernização do interior do país e que respondia às realidades culturais, sociais, econômicas e políticas de Goiás”, afirma o curador.Para Sobral, embora grande parte dessas obras tenha sido produzida na segunda metade do século passado, elas não devem ser interpretadas como um fenômeno tardio. O desenvolvimento artístico acompanhou as transformações vividas pelo Estado, impulsionadas pela fundação de Goiânia e posteriormente pelos efeitos da construção de Brasília sobre o Centro-Oeste. “Trata-se de um modernismo sem ruptura, sem manifestos, sem confrontos com a tradição e, em certo sentido, até caipira”, observa.A seleção também evidencia o papel formador de muitos desses artistas, responsáveis por estruturar espaços de ensino, formar novos pintores e consolidar os primeiros circuitos culturais da região. Vindos de cidades como Goiânia, Anápolis e Goiás, eles estabeleceram diálogos entre referências europeias e saberes locais, contribuindo para a construção de uma identidade artística ligada à paisagem e às tradições culturais da região.Como desdobramento da mostra, a galeria promove entre 19 de março e 2 de abril o seminário Encontros Modernistas, que reúne pesquisadores para discutir diferentes aspectos da produção moderna em Goiás. A programação inclui palestras sobre artes visuais, fotografia e cultura popular, além da exibição do filme Mudernage, da cineasta e pesquisadora Marcela Borela, que apresenta o olhar de artistas contemporâneos sobre o legado modernista goiano.Além de revisitar esse capítulo da história da arte regional, Um Modernismo no Oeste inaugura o programa de exposições de 2026 da Cerrado Galeria, intitulado Raízes Modernistas. O ciclo ocorre simultaneamente em Goiânia e Brasília e investiga a formação dos circuitos artísticos locais, reforçando o compromisso do espaço com a valorização da memória cultural do Centro-Oeste.SERVIÇOExposição: Um modernismo no OesteData: 12 de março a 11 de abril de 2026 Local: Cerrado Galeria - Rua 84, nº 61, Setor SulAbertura: nesta quinta-feira (12), das 17h às 21hVisitação: segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 13hInformações: @cerrado.galeriaClassificação: livreEntrada: gratuita