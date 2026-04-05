A agenda cultural da semana em Goiânia se divide entre duas forças que movimentam a cidade: de um lado, a abertura da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que ocupa o Centro Cultural Oscar Niemeyer com mais de 60 filmes e programação gratuita; de outro, o início do festival Comida di Buteco, que espalha o público por bares da capital e de Aparecida em busca do melhor petisco da edição. No meio desse circuito, a música ao vivo ganha espaço com shows como Rock Beats, no Bolshoi Pub, e o projeto Samba 90 Graus, que reúne nomes do pagode dos anos 1990 no Espaço Dois Ipês. A semana ainda marca a abertura da temporada junina com o Arrasta Fest e inclui atividades formativas, como as oficinas de dança afrocentrada do grupo Nômades e o humor do fenômeno Bruna Louise. Confira a programação e divirta-se: