A programação do fim de semana da 17ª Mostra O Amor, a Morte e as Paixões vai além das sessões de cinema e abre espaço para reflexões com convidados de diferentes áreas. Neste sábado (18), às 16 horas, o debate Transformar Mundos e Pessoas reúne o psicanalista Christian Dunker e o filósofo Vladimir Safatle para uma conversa sobre arte, sociedade e os impactos da cultura na formação de pensamento e subjetividades.\nNo domingo (19), o público pode acompanhar duas palestras na programação. Às 18 horas, o escritor Jeferson Tenório participa do encontro O Avesso da Pele, abordando temas presentes em sua obra e questões relacionadas à literatura e identidade. Em seguida, às 19h30, a jornalista e pesquisadora Paula Jacob conduz uma palestra que amplia o diálogo proposto pela mostra, conectando cinema, crítica e contemporaneidade. Todas as atividades são gratuitas e sujeitas à lotação dos espaços.