O sistema de retirada de ingressos da 17ª edição da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões mudou, mas ainda não agradou totalmente os cinéfilos. Agora, o público pode retirar o bilhete todos os dias, a partir das 9 horas, e não mais com uma hora de antecedência em relação ao início de cada sessão, como havia sido divulgado pela organização.\nCada pessoa poderá retirar um ingresso por sessão. Ou seja, quem quiser assistir a mais de uma exibição no mesmo dia poderá garantir um bilhete para cada uma delas. A mostra contará com duas salas de cinema no CineX, cada uma com 84 lugares - sendo dois destinados a cadeirantes. Ao todo, são mais de 70 filmes, e a programação, que segue até 22 de abril, é gratuita.\nNas redes sociais, há muitas reclamações sobre a retirada dos ingressos ser apenas presencial. Cinéfilos defendem que o processo também seja disponibilizado pela internet. “Mas e quem mora longe? Não seria melhor disponibilizar a retirada on-line ou alguma forma de reserva?”, questionou um usuário. “É inviável ir até o Oscar Niemeyer às 9 horas para retirar ingresso para uma sessão às 20 horas, por exemplo”, comentou outro.