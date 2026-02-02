As exposições Poéticas de Subversão: Mulheres Artistas em Goiás e O Sertão é o Nosso Centro, que destacam a diversidade, a potência criativa e as narrativas que atravessam o território goiano, foram prorrogadas até 22 de fevereiro no Centro Cultural Octo Marques. As mostras contam com curadoria de Dalton Paula, curadoria adjunta de Melissa Alves e coordenação de Ceiça Ferreira, além de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), operacionalizada pela Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult).As coletivas reúnem artistas que investigam corpo, memória, ancestralidade e política. Poéticas de Subversão apresenta obras de Anahy Jorge, Lucélia Maciel, Manuela Costa Silva, Gabriela Chaves e Xica. Para a curadora adjunta Melissa Alves, trazer o sertão para o centro é deslocar narrativas e abrir espaço para novas vozes e imaginários.A mostra O Sertão é o Nosso Centro reúne obras de Âmbar Moura, Ana Paula Sirino, Augusto Cesar, Dara, Hortência Eduarda, Okun, Mestre Guaraná, Rebeca Miguel, Tor Teixeira, Walmir Elias e William Maia — artistas residentes do Sertão Negro Ateliê e Escola de Artes. O público tem acesso a instalações, pinturas, vídeos e objetos que compõem um panorama sensível sobre o sertão como lugar de invenção estética, memória e pertencimento. Para o curador Dalton Paula, o Sertão Negro — território de formação e criação — é espaço onde essas artistas ampliam os limites da arte contemporânea goiana “com coragem e sensibilidade”.Já para Ceiça Ferreira, coordenadora do projeto, a exposição evidencia como experiências individuais se transformam em ações coletivas e engajadas, reafirmando a força da arte produzida por mulheres no Centro-Oeste. As mostras também contam com apoio da Cerrado Galeria, da Associação Jatobá Nascente e da Brutal Fruit.SERVIÇOExposições: Poéticas de Subversão: Mulheres Artistas em Goiás e O Sertão é o Nosso Centro Local: Centro Cultural Octo MarquesEndereço: Edifício Parthenon Center / Rua 4, nº 515, CentroProrrogação: Até 22 de fevereiroFuncionamento: Segunda a domingo, das 9h às 16h (fecha às 17h)Entrada: GratuitaObservação: O espaço permite entrada de animais de estimação devidamente encoleirados