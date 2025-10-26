Uma tendência que propaga desinformação e estimula a exposição ao sol sem proteção vem ganhando força nas redes sociais. O movimento #AntiSunscreen, popular principalmente em vídeos do TikTok, dissemina teorias que estão levando jovens da Geração Z a abandonar o uso do filtro solar e a adotar misturas caseiras com óleos e manteigas vegetais. Combinação que, segundo especialistas, aumenta o risco de queimaduras, manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele.\n“Acredito que a viralização desses vídeos esteja ligada à desinformação e à rapidez com que mitos se espalham nas redes. Muitas dessas mensagens vêm de pessoas sem embasamento científico, reproduzindo ideias ultrapassadas como ‘quem vive no sol tem pele mais forte’. Conteúdos controversos despertam curiosidade e acabam se propagando mais que informações corretas e comprovadas”, avalia a dermatologista Paula Azevedo.