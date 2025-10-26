O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) disse que a influenciadora Virginia Fonseca descumpriu a decisão liminar da Justiça ao divulgar um perfume da marca Wepink com desconto em seu perfil no Instagram. O MP-GO pediu a aplicação de multa de R$ 100 mil por cada dia de descumprimento ou por cada publicação identificada.\nO POPULAR entrou em contato com as defesas da Virgínia e da Wepink para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nWePink: MP quer que empresa de Virginia pague indenização de R$ 5 milhões por práticas abusivas contra consumidores\nWepink é alvo de ação por práticas abusivas nas vendas on-line\nEmpresa de Virginia, WePink é alvo de ação do MP e do Procon por 'práticas abusivas contra consumidores'\nConforme o documento do MP-GO, a empresa de Virgínia descumpriu a determinação judicial e promoveu as vendas no dia 18 de outubro promovendo: