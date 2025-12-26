Com músicas que embalaram a juventude goiana, a banda Mr. Gyn celebra 28 anos de estrada marcada por letras românticas e reflexivas e pela sua sonoridade característica, que consagrou a banda desde sua estreia em Goiânia, em 1997. O show de comemoração é neste domingo (28), no Bolshoi Pub, a partir das 17h.\nFormada por Anderson Richards, Rodrigo Baiocchi, Marcos César e Elvis Barzotto, a banda fez parte da adolescência de muita gente. O público pode participar de uma sessão nostálgica embaladas por hits como Sonhando, Minha Juventude, A Minha Paz, Boa Companhia, Coisa de Brasileiro, Semente do Bem e a recém lançada Pra Sempre, além de outros destaques do repertório do grupo.\nO show de celebração também apresenta releituras de clássicos do rock nacional, apresentadas pelo Mr. Gyn no projeto Sons da Minha Juventude que passeia pelo pop rock brasileiro dos anos 1980 a 2000. O grupo aguarda o público que atravessa gerações para um fim de tarde especial para cantar junto, reviver momentos marcantes e celebrar a música brasileira com uma das bandas mais queridas de Goiás.