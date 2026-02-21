A empresária Mariana Polastreli revelou que precisou mudar completamente sua rotina profissional depois de se casar com o cantor Eduardo Costa. Segundo ela, o sertanejo deixou claro desde o início que não aceitava uma relação em que a esposa tivesse uma agenda fora de casa.\nO relato foi publicado por Mariana em seus stories no Instagram. Ao responder perguntas de seguidores, ela contou que a exigência surgiu logo no começo do relacionamento e que a conversa foi decisiva para o rumo da vida do casal.\nEle disse que a gente não daria certo se eu continuasse naquela vida de correria, viajando e trabalhando fora o tempo todo. Falou que eu teria que estar disposta a me reinventar", contou. "Na hora, meu mundo desabou."\nAntes do casamento, Mariana afirma que mantinha uma rotina intensa no empreendedorismo. Durante mais de uma década, teve duas lojas físicas e cuidava pessoalmente de todas as etapas do negócio, desde compras e negociações até atendimento, redes sociais e viagens profissionais. Ela também era modelo das próprias marcas.