Mulher do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, a empresária Amanda Vasconcelos, de 28 anos, foi solta nos Estados Unidos após ser presa depois de desobecer a uma ordem de parada durante uma fiscalização de trânsito.
Segundo a polícia do Condado de Orange, Amanda teria tentado se afastar do local mesmo com a viatura acionando luzes e sirenes. Procurada, a assessoria da dupla não respondeu até a publicação deste texto.
A empresária passou uma noite detida numa unidade penal e foi levada para uma audiência de custódia no Tribunal do Condado de Orange, onde foi fixado uma fiança de US$ 500 (cerca de R$ 2,6 mil na cotação atual). Ela pagou e foi liberada.
Amanda responderá o processo em liberdade e deverá informar qualquer mudança de endereço e também precisará comparecer às futuras audiências. O nome dela não consta mais entre os detentos segundo o registro do condado.