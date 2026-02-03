Jornalista Donminique Santos (Instagram / Donminique Santos)\nMulher de Leandro Rocha do BBB 26, a jornalista Donminique Santos usou as redes sociais para condenar as falas de Edilson Capetinha, que se referiu ao brother como "analfabeto" no jogo.\nLeandro, conhecido como Boneco, teve alfabetização tardia, segundo ela, por problemas na adolescência, inclusive por ter morado na rua.\nConforme a jornalista, só depois que ambos se conheceram que ele pode concluir o ensino médio e, posteriormente, entrar numa faculdade federal.\nVer um conterrâneo se referir a alguém como analfabeto, só reforça estereótipos. Não quero reforçar discurso de ódio, é preciso refletir sobre falas problemáticas", diz em vídeo.\nGoiano fala pela primeira vez após deixar o BBB 26\nBig Fone vetará uma pessoa de todas as provas da semana