O Viver Sertanejo deste domingo (25), apresenta um episódio marcado por encontros que atravessam o tempo e revelam diferentes fases da música sertaneja. No palco do programa, Munhoz e Mariano e Duduca e Dalvan compartilham histórias de amizade e carreira.Amigos desde os seis anos de idade, Munhoz e Mariano relembram uma trajetória construída lado a lado, inspirada por referências do sertanejo tradicional, como Tião Carreiro e Milionário e José Rico. A dupla fala sobre o impacto de Camaro Amarelo em suas vidas, canção que marcou a virada da carreira e transformou a rotina de shows — de cerca de 10 a 12 apresentações mensais para uma agenda que chegou a 32 shows por mês. O hit ocupou os primeiros lugares no ranking de música do YouTube Brasil, com mais de 29 milhões de acessos. Naturais de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eles são amigos de infância e começaram na música por hobby, tocando em um bar da cidade. O primeiro CD foi gravado em 9 de janeiro de 2009. Já o primeiro DVD foi registrado em julho de 2010, também em Campo Grande, reunindo mais de 20 mil pessoas. No programa, eles interpretam Derramando Lágrimas e Balada Louca.Representantes do sertanejo raiz, Duduca e Dalvan revisitam uma história iniciada em 1976, quando Dalvan conheceu Duduca pessoalmente, período em que tocava forró e começava a consolidar sua trajetória musical. No programa, Dalvan relembra a parceria e fala sobre o falecimento de Duduca, ressaltando a importância da dupla para a música sertaneja.Atualmente, o posto de Duduca é ocupado por Weder, que assume o nome artístico em continuidade ao legado da dupla. Ele comenta o desafio e o aprendizado diário de integrar uma formação que carrega a raiz do sertanejo como escola. No palco do Viver Sertanejo, Duduca e Dalvan interpretam Mulher Maravilha” e Rastros na Areia.Apresentado por Daniel, o Viver Sertanejo vai ao ar aos domingos, depois do Globo Rural. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Matheus Pereira, direção de Rafael Boucinha, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.