-POP_MurilloHuff_PI_100426 (1.3396819)\nO cantor Murillo Huff, ao chegar para fazer um show em Alagoinha do Piauí (PI), na comemoração de 40 anos do município, recebeu um pedido inusitado de um grupo de crianças. Não foi um autógrafo ou uma foto, mas sim um pedido para ‘patrocinar’ um açaí (assista ao vídeo acima).\nNas imagens compartilhadas pelo cantor nos stories, ele cumprimenta e brinca com as crianças, que, por sua vez, pedem despretensiosamente para que ‘pague um açaí’ e ele diz: “Vou pagar”. Ao chegar ao camarim, Murillo pede para que um rapaz da sua equipe pegue R$ 100 da sua carteira para pagar o lanche dos meninos.\nAo receberem o dinheiro para o lanche que o cantor pediu que fosse entregue, o grupo de meninos diz: “Valeu! Obrigado, Murillo Huff!” e saem correndo para garantir o pastel e o açaí.