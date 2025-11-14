No mês da Consciência Negra, o Orum Aiyê Quilombo Cultural ocupa o Museu Antropológico da UFG com duas exposições artísticas de protagonismo negro. Iyá Agba - As Matriarcas e Entre Olhares, Raízes e Memórias tomam conta do espaço a partir deste sábado (15), às 19 horas, com entrada gratuita.\nEm Iyá Agba - As Matriarcas, a artista visual Raquel Rocha apresenta novas obras lançadas em 2025, que expandem sua pesquisa e homenageiam as Mães de Santo que resistiram às tentativas de extermínio da religiosidade e cultura afro-brasileira. Este projeto foi contemplado pelo edital nº 05/2024, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento às Artes Visuais (PNAB).\nRaquel Rocha pesquisa a arte como território de fissuras, interpretando as fissuras como cicatrizes resultantes da escravidão no Brasil. “Essas rachaduras de territórios, de pertencimento e consequentemente de memória vão criar um novo curso d’água buscando cicatrizar as feridas geradas com a violência contra o povo preto”, comenta.