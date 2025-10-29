Estampada nas paredes do espaço, a fotografia de 1985 da manifestação de piresinos contra a retirada de uma locomotiva da cidade resume muito bem como Pires do Rio abraçou a ideia de “capital goiana das ferrovias”. Não por menos, o município mantém em seu centro histórico o Museu Ferroviário, que acaba de ganhar uma reforma completa na estrutura, além de nova expografia e uma sala de cinema. A obra será entregue nesta quinta-feira (30), em sessão especial.\nEntre trens antigos, objetos históricos e o eco distante dos apitos das locomotivas, o Museu Ferroviário de Pires do Rio mantém viva uma parte essencial da história de Goiás. Fundado em 1988, o espaço nasceu com a missão de preservar a memória ferroviária do Estado, marcada pela chegada dos trilhos que impulsionaram o desenvolvimento de cidades inteiras e transformaram o interior goiano no início do século 20.