A experiência é única: adentrar nas memórias de uma entre as primeiras casas construídas em Goiânia. O Museu Pedro Ludovico, localizado no Centro, fecha as portas para as visitações a partir desta quarta-feira (1º) para serviços de reforma simplificada que devem durar pelos próximos meses. A expectativa, segundo a Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), é que a obra termine até a primeira quinzena de dezembro.\nO objetivo da reforma é assegurar a preservação do patrimônio histórico e oferecer mais qualidade durante a experiência museológica em um dos espaços queridinhos dos goianienses. O casarão em estilo palaciano todo em art déco foi transformado em museu em 1987, quando abriu para visitas guiadas. Muito antes disso, a casa foi erguida em 1937 como morada de Pedro Ludovico e Gercina Borges.