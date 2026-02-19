O Museu Pedro Ludovico reabre as portas para a população nesta sexta-feira (20), às 10 horas, depois de pouco mais de quatro meses fechado. Localizado no Centro, próximo à Praça Cívica, o espaço cultural conclui as obras de reforma simplificada, que foram iniciadas em outubro de 2025, e anuncia sua reinauguração. A intervenção contou com investimento de R$ 400 mil, provenientes do Tesouro Estadual.\nO museu é a antiga residência de Pedro Ludovico Teixeira, uma das primeiras casas construídas em Goiânia e local que abriga a história da capital, de seu fundador e de sua família. A unidade da Secretaria de Estado da Cultura, construída entre 1934 e 1937, integra o conjunto arquitetônico art déco preservado da capital, reconhecido nacionalmente pela sua relevância histórica e cultural. A casa virou museu em 1987 e o tombamento nacional aconteceu em 2023.