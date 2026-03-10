Quem atravessa a Praça Cívica, no Centro, volta a encontrar um de seus edifícios mais simbólicos aberto ao público. O Museu Zoroastro Artiaga reabre as portas nesta quarta-feira (11), após um período de obras e devolve à paisagem urbana um espaço que há décadas ocupa lugar importante na memória cultural da capital.Parte do conjunto arquitetônico art déco que marca a fundação da cidade, o prédio carinhosamente chamado de Muza atravessou décadas de uso, adaptações e desgaste natural. Ao longo do tempo, o espaço recebeu exposições, atividades educativas e pesquisas ligadas à história, à arqueologia e ao patrimônio cultural goiano.Nos últimos anos, problemas estruturais e de infraestrutura tornaram inevitável uma intervenção mais profunda no edifício histórico. Infiltrações recorrentes, desgaste de materiais e limitações nas instalações acabaram levando ao fechamento do museu em 2022 para a realização de uma obra mais ampla de recuperação.“A parte estrutural do prédio estava muito comprometida. Em alguns momentos chegou a desabar parte da estrutura, e havia infiltrações que deterioraram muito o edifício”, explica Cecília Guimarães Cândido, gerente de Obras e Engenharia da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás).A reforma envolveu uma série de intervenções para recuperar o prédio e adaptá-lo às exigências atuais de funcionamento de um museu. Entre os trabalhos realizados estão reforço estrutural, substituição do telhado, melhorias no sistema de drenagem e modernização das instalações elétricas e hidráulicas, além de adequações de acessibilidade e melhorias nas condições de preservação do acervo.Com investimento de R$ 6,6 milhões do Tesouro Estadual, as obras começaram em novembro de 2024 e foram conduzidas pela pasta de cultura. Durante o processo de restauração, as equipes se depararam com vestígios da configuração original do edifício, revelando partes da estrutura que haviam sido encobertas por reformas realizadas ao longo das décadas.“Durante as escavações encontramos a escada original do prédio, feita em alvenaria. Decidimos deixar parte dela visível justamente para mostrar essa raiz histórica do museu”, comenta Wanessa Corrêa, gerente de Projetos Arquitetônicos. Enquanto o prédio passava pela reforma, o acervo do museu também foi retirado do espaço para processos de conservação no Centro Cultural Oscar Niemeyer.As peças são higienizadas, catalogadas e avaliadas por especialistas antes de retornar às áreas expositivas. “Todo o acervo passou por desinfecção e catalogação. As peças que vão voltar para a exposição foram restauradas para chegar em boas condições ao público”, reitera o coordenador do museu, Giulliano Ramos.Nem todo o material, porém, voltará imediatamente às vitrines. Parte das peças permanece em reserva técnica, permitindo que sejam utilizadas futuramente em outras exposições, pesquisas e projetos curatoriais desenvolvidos pela instituição. “O museu reabre com uma exposição temporária. A exposição permanente, com o projeto expográfico completo e o acervo definitivo, deve ficar pronta no segundo semestre”, destaca Ramos.ArteEnquanto essa etapa não é concluída, o público poderá visitar a exposição Manarairema – Arte Contemporânea em Goiás, mostra coletiva que reúne artistas de diferentes gerações da produção artística do estado. Inspirada no universo literário de José J. Veiga e em seu romance A Hora dos Ruminantes (1966), a exposição propõe um diálogo entre território, memória e artes visuais, reunindo obras que exploram diferentes linguagens e perspectivas da arte contemporânea goiana.A mostra apresenta trabalhos de mais de duas dezenas de artistas e busca refletir sobre identidades, paisagens e tensões presentes no território goiano. Participam nomes como Cássia Nunes, Genor Sales, Rafael de Almeida e Talles Lopes. A exposição permanece em cartaz até maio e marca simbolicamente a retomada das atividades culturais no prédio restaurado.A nova fase do Muza também quer que as populações indígenas e quilombolas ocupem o local com pesquisas, sugestões e acesso. Parcerias devem ser firmadas, como com a Universidade Federal de Goiás. “A restauração do Museu Zoroastro Artiaga devolve à cidade um dos edifícios mais representativos do conjunto Art Déco de Goiânia e reforça o papel do espaço como referência cultural, educativa e social”, celebra a secretária Yara Nunes.SERVIÇOEvento: Entrega da obra de restauração do Museu Goiano Zoroastro Artiaga e abertura da exposição Manarairema– Arte Contemporânea em GoiásData: nesta quarta-feira (11), às 9h30Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17hLocal: Museu Goiano Zoroastro Artiaga - Praça Cívica, CentroEntrada gratuita