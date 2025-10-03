Dez museus e centros culturais de Goiânia acabam de ser contemplados com a ação Aqui Tem Museu, elaborada pela Calíope Projetos e Ações Patrimoniais para democratizar o acesso à cultura, aproximando a população das instituições. Com o projeto, são instaladas sinalizações lúdicas, educativas e interativas em pontos de acesso dos espaços, como forma de convite para estimular as visitas.\nA museóloga Bárbara Freire, diretora da Calíope, revela a motivação do projeto. “Pela experiência na área, observo que a maioria das pessoas não conhece os museus e onde estão localizados. Muitas vezes, passam na porta e não sabem que se tratam de instituições culturais, abertas ao público e gratuitas”, alerta.\nA percepção da especialista fica evidente também em dados, como os de uma pesquisa de 2023 do Instituto Datafolha que apontou os museus como os locais menos escolhidos pelas pessoas para atividades culturais no Brasil. Para mudar essa realidade, o Aqui Tem Museu prevê a instalação de totens e pinturas, com jogos interativos voltados ao público infantojuvenil, em especial.