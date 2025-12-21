Em ritmo de Natal, Goiânia se prepara para receber o bom velhinho com uma agenda cultural que mistura música, cinema e encontros festivos ao longo da semana. A programação tem como destaque o show comemorativo do Mr. Gyn, que celebra 28 anos de carreira com apresentação beneficente no Bolshoi Pub, no domingo (28).\nAntes disso, a agenda cultural passeia por diferentes linguagens: o cinema ganha fôlego com o lançamento da plataforma Fraus, dedicada a curtas brasileiros de terror; a música eletrônica ocupa o Centro com o Pré-Natal do Kasarão, reunindo DJs da cena local; e o Cine Cultura mantém em cartaz o premiado Nouvelle Vague, de Richard Linklater. Confira a programação e divirta-se.\nSEGUNDA-FEIRA (22)\nCinema\nA plataforma Fraus, dedicada a curtas-metragens brasileiros de terror, será lançada no dia 22, com acesso gratuito. Idealizado por Rodrigo Nunes, o projeto nasce em Goiás e reúne produções nacionais do gênero, funcionando como vitrine para novos realizadores. A iniciativa é resultado de pesquisa em Direção de Arte na UFG e foi contemplada pelo edital Meu Primeiro Edital, do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. O acesso será pelo site fraus.com.br.