O universo sertanejo da novela Coração Acelerado desembarca em Goiânia e lidera os destaques da agenda cultural desta semana. A turnê inspirada na trama reúne, na sexta-feira, 31, artistas como Ana Castela, Chitãozinho e Xororó, Daniel e Bruninho e Davi em um espetáculo que mistura ficção e música ao vivo.\nA programação também abre espaço para uma viagem pela cultura andina com o Peru Fest, que reúne gastronomia, dança e música típicas, além do Cine Autorama, que transforma o estacionamento do Mutirama em uma sala de cinema drive-in a céu aberto. Completam a agenda uma homenagem à obra de Lô Borges, o jazz contemporâneo do guitarrista Daniel Santiago. Confira a programação e divirta-se.\nQUARTA-FEIRA (29)\nLô Borges\nFernanda Takai, Rogério Flausino (foto), Wilson Sideral e Telo Borges sobem ao palco do Flamboyant In Concert no dia 29, às 19h30, para apresentar o espetáculo Tributo a Lô Borges. Produzido exclusivamente para o projeto, o show revisita clássicos que marcaram a trajetória do Clube da Esquina e a carreira do músico mineiro. A apresentação será realizada na Arena do Flamboyant Hall. Os ingressos podem ser obtidos mediante troca de notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes do Flamboyant Shopping.