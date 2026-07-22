"Tudo Vai Ficar Bem", música inédita de Marília Mendonça, foi lançada pela equipe da cantora nesta quarta-feira (22), dia em que ela completaria 31 anos. A goiana, conhecida como a rainha da sofrência e a principal precursora do feminejo no país, morreu de forma precoce em 2021, aos 26 anos, em um trágico acidente de avião que comoveu o país.\nAinda hoje, o Prime Video anunciou a data de estreia da série documental "Marília Mendonça: Sentimento Louco", para 16 de outubro, depois do streaming assinar um acordo de licenciamento para produzir obras dedicadas a história da sertaneja.\nCompositor de Marília não autorizou uso de imagem em filme, diz esposa\nMarília Mendonça vai ganhar filme e a protagonista será vivida pela estreante Marina Versos\nJorge, da dupla com Mateus, relembra que se apaixonou por música que Marília Mendonça fez aos 18 anos