Uma música inédita de Marília Mendonça anunciada em 2021 chegará ao público no próximo dia 15 de janeiro. Intitulada Você Me Fez Odiar o Carnaval, a faixa amplia a discografia póstuma da artista e foi pensada originalmente para o carnaval de 2022, mas acabou arquivada após sua morte, em novembro daquele ano.Em 21 de outubro de 2021, 15 dias antes do acidente aéreo que vitimou a cantora aos 26 anos, Marília contou aos seguidores que havia composto uma canção para o período carnavalesco. “Fiz uma música para lançar no carnaval e o nome dela é Você me Fez Odiar o Carnaval”, escreveu.Com versos que ambientam a dor amorosa em meio à festa -“Você me fez odiar o Carnaval / Vou sair nem a pau / Brasil feliz e eu mal”-, a música mantém a sofrência característica do repertório da artista. A letra ainda traz imagens de abandono em pleno clima carnavalesco, como a referência a Salvador e ao abadá que vira pijama.Assim como outros lançamentos recentes, a faixa utiliza a voz original gravada por Marília, sem o uso de inteligência artificial. O cuidado já havia sido adotado em Leão (2023) e em Segundo Amor da Sua Vida, lançada em outubro de 2025. Uma curiosidade é a inspiração declarada em Billie Eilish, especialmente em Happier Than Ever: a estrutura começa melancólica e cresce até um arranjo mais intenso.Composta e gravada no segundo semestre de 2021, a música leva a assinatura de João Gustavo, Dom Vittor e Matheus. Um teaser de 30 segundos divulgado no canal oficial da cantora no YouTube e nas redes sociais - acompanhado do resgate de um tweet antigo- anunciava a novidade.ConquistasAtualmente, a cantora tem 12,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e Leão, música póstuma lançada em 2023, tem mais de meio milhão de reproduções na plataforma. A canção Segundo Amor da Sua Vida, disponibilizada em 23 de outubro de 2025, também demonstrou um forte desempenho nos serviços de streaming e plataformas de vídeo, comprovando o legado duradouro da cantora. Em 2019 o reconhecimento internacional veio com o prêmio mais prestigiado da música latina, o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja (2019) pelo trabalho Todos Os Cantos. Em 2023, ela levou o prêmio novamente com Melhor Álbum de Música Sertaneja pelo projeto Decretos Reais.O Prime Video anunciou em julho de 2025 a produção de uma série documental original sobre a vida e o legado de Marília Mendonça. A série promete mergulhar nos arquivos pessoais, incluindo entrevistas inéditas com familiares, amigos e colaboradores. A narrativa acompanhará desde sua infância até o auge como a artista feminina mais ouvida do País. AcidenteMarília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo, em Caratinga, em Minas Gerais. A aeronave caiu em uma cachoeira em Piedade de Caratinga por volta das 15h30, a dois quilômetros da pista onde faria o pouso. Além da sertaneja, morreram no acidente o produtor Henrique Bahia, o assessor Abicieli Silveira e os pilotos Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana.