A programação desta semana percorre diferentes linguagens culturais, com literatura, teatro e música ocupando espaços de Goiânia e outras cidades de Goiás. O 4º Circuito Literário reúne escritores como Zeca Baleiro, Thalita Rebouças e Raphael Montes em uma agenda gratuita que se estende até domingo.\nNa quinta-feira, Mateus Solano chega a Anápolis e depois a Goiânia com o monólogo O Figurante, enquanto Sala dos Professores leva humor e reflexão sobre a educação a Luziânia e Goiânia. Na sexta, a literatura francesa ganha espaço no Sesc Centro, e Alexandre Lino apresenta a comédia O Porteiro.\nJá no sábado, a cantora Luísa Sonza leva a aguardada Brutal Paraíso Tour à Arena Multiplace, enquanto o Boteco da Orla e o Festival Música no Prato apostam na combinação de música, gastronomia e diversão. Confira a programação e divirta-se.