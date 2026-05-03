A força dos festivais dá o tom da agenda cultural da semana, com destaque para o Goiânia Noise Festival, que chega à 31ª edição, de 7 a 10, com 44 shows e nomes como Duda Beat, Fernanda Abreu e Tom Zé. Outro grande eixo da programação é o Festival Goiás Gastronomia, que reúne chefs, produtores, shows e experiências em torno da culinária regional no Parque Mutirama.\nA semana também abre espaço para o circo contemporâneo de Pulso da Carne, a cena performática drag de Cabaré das Divas e o teatro musical com Djavan – O Musical. Na reta final, a agenda ganha fôlego com o encontro sertanejo de Leonardo e Bruno e Marrone em Cabaré – O Último Encontro e com a montagem Três Mulheres Altas, clássico de Edward Albee. Confira os destaques da programação e divirta-se.\nTerça-feira (5)\nPulso da Carne\nO espetáculo Pulso da Carne será apresentado no dia 5, às 19h30, no Teatro Escola Basileu França. A montagem reúne circo contemporâneo e dança para investigar o corpo como espaço de disciplina, ruptura e resistência, em uma criação coletiva. Com duração de uma hora, o trabalho propõe uma reflexão sensível sobre liberdade e convivência a partir da linguagem do corpo. Ingressos a R$ 10 (mais taxa), à venda na Sympla.