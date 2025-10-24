A trajetória de Os Paralamas do Sucesso, uma das maiores bandas da música brasileira, é celebrada no espetáculo Vital – O Musical dos Paralamas, que chega a Goiânia para três apresentações no Teatro Madre Esperança Garrido. A primeira acontece neste sábado (25), às 20 horas, e as outras duas sessões no domingo (26), às 15 e 19 horas. Com mais de quatro décadas de estrada, a montagem presta uma vibrante homenagem ao trio formado por Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria).No palco, os personagens são interpretados por Rodrigo Salva (Herbert Vianna), Franco Kuster (João Barone) e Gabriel Manita (Bi Ribeiro), além de Nando Motta, que se reveza no papel de Herbert, e Hamilton Dias, que dá vida a José Fortes. O elenco conta ainda com Barbara Ferr, Herberth Vital, Maria Vitória Rodrigues, Pedro Balu e Rodrigo Vechi. Todos foram selecionados em audições que reuniram mais de 600 candidatos em todo o país. A direção artística é de Pedro Brício, o texto de Patrícia Andrade, e a direção musical e arranjos de Daniel Rocha.A produção também presta homenagem a José Fortes, empresário e parceiro artístico da banda desde o início, considerado o “quarto Paralama”. O musical percorre as quatro décadas de trajetória do grupo, retratando a amizade entre os integrantes, os primeiros shows amadores, a estreia no Circo Voador, quando abriram uma apresentação de Lulu Santos, e a participação histórica na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, que consolidou o sucesso dos roqueiros.O espetáculo revisita o auge da carreira dos Paralamas, os momentos marcantes e também os episódios mais delicados, como o acidente de ultraleve em Mangaratiba (RJ), em 2001, em que Herbert Vianna perdeu a esposa e ficou paraplégico. O roteiro é embalado por canções menos conhecidas da banda, além de grandes sucessos como Lanterna dos Afogados, Busca Vida, Óculos, Alagados, Tendo a Lua, Caleidoscópio, Romance Ideal, Meu Erro, entre outras.Todos os atores tocam instrumentos ao longo da peça, especialmente nas cenas que recriam apresentações originais dos Paralamas. Eles são acompanhados por uma banda formada por Eveline Garcia (teclado I e regência), Anne Amberget (teclado II), Rafael Maia (bateria), Raul D’Oliveira (baixo) e Raul Colombini (guitarra). Segundo Patrícia Andrade, o texto foi construído de forma que as músicas se encaixassem naturalmente nos momentos vividos pelos personagens, funcionando também como narradoras da história do trio.“O espetáculo conta com o aval da banda, que acompanha o projeto desde a concepção, passando pela criação do texto e pela escolha do elenco principal”, explica o produtor Gustavo Nunes, um dos idealizadores da montagem, realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Patrícia Andrade tem se destacado como uma das principais autoras de biografias musicais no país. No teatro, assinou os textos de grandes sucessos como Elis, A Musical, Cássia Eller, O Musical e “S”imbora, O Musical – A História de Wilson Simonal. No cinema, foi roteirista de 2 Filhos de Francisco, sobre a dupla goiana Zezé Di Camargo e Luciano, e de Gonzaga – De Pai para Filho.Os figurinos, assinados por Karen Brusttolin, traçam um panorama das diferentes fases da carreira dos Paralamas — especialmente os anos 1980, 1990 e 2000 -, sem necessariamente se prender à representação exata de cada época. O diretor Pedro Brício destaca que o musical tem o espírito de um show de rock, mas sem perder o caráter teatral. “É um espetáculo solar, com a energia e a alegria dos Paralamas. A primeira parte tem muito humor e a leveza da juventude deles. Mas é também uma obra biográfica: é a história deles que está sendo contada”, afirma.\tServiço:Espetáculo: Vital – O Musical dos ParalamasData: Sábado (25), às 20h e domingo (26), às 15 e 19 horas Local: Teatro Madre Esperança Garrido / Av. Contorno, 241, Centro Ingressos: a partir de R$ 25 (meia)Classificação: 12 anos Duração: 110 minutosInformações: www.olhaoingresso.com.br