Uma viagem pela história da bossa nova embala a agenda cultural da semana em Goiânia. O espetáculo Tom Jobim Musical, assistido por mais de 128 mil pessoas, chega na cidade para uma temporada de três apresentações (sexta, sábado e domingo) no Teatro Rio Vermelho. O roteiro, assinado por Nelson Motta e Pedro Brício, costura memórias e canções inesquecíveis, revelando a essência do homem por trás do artista.\nOutro destaque da programação é o início do Lanterna Mágica - Festival Internacional de Animação que começa nesta segunda-feira e segue até o dia 29 de março. Já para os fãs do rock um tributo internacional com a banda argentina Next. Confira e divirta-se!\nSEGUNDA-FEIRA (23)\nLanterna Mágica\nA 8ª edição do Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação começa nesta segunda-feira (23) e segue até o dia 29 de março, em Goiânia. O evento promove a exibição de curtas e longas-metragens de todo o mundo, além de atividades formativas, transformando a cidade em um ponto de encontro para criadores, profissionais e entusiastas da animação. As sessões serão realizadas no Cinex, as palestras no Instituto Rizzo, as oficinas na UEG e as rodadas de negócios no Coletivo Centopeia.