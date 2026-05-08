O piano ganha protagonismo em meio aos grandes clássicos do rock internacional neste sábado (9), no Teatro Goiânia. O músico Glaucio Cristelo apresenta o espetáculo Piano Rock Solo, às 20h, em uma proposta que transforma sucessos marcados por guitarras e vocais intensos em versões instrumentais conduzidas ao piano. O show integra a turnê nacional do artista, que já passou por diferentes capitais brasileiras.\nNo repertório, Cristelo revisita canções de bandas e artistas como U2, The Rolling Stones, Guns N’ Roses, Linkin Park e Ed Sheeran. Conhecido por aproximar o universo do rock da linguagem do piano de concerto, o músico também construiu trajetória ligada a nomes como Coldplay, Oasis, Journey e Duran Duran.\nAlém da releitura instrumental dos clássicos, o espetáculo aposta em uma experiência nostálgica e contemporânea ao mesmo tempo, dialogando com diferentes gerações de fãs do rock. Glaucio Cristelo também participou de nove edições consecutivas do Rock in Rio na área VIP, trajetória que ajudou a consolidar sua presença no cenário de shows e eventos musicais pelo país.