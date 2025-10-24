O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg) realiza uma nova edição do Projeto Concertos Adufg, com apresentação de quatro músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) nesta segunda-feira (27), a partir das 18h30, no auditório da instituição. O programa será dedicado à música de câmara e reúne duas obras de referência do gênero: o Quarteto nº 1, de Heitor Villa-Lobos, e o Quarteto Op. 18 nº 4, de Ludwig van Beethoven. A curadoria é assinada pelas professoras Gyovana Carneiro e Ana Flávia Frazão.A primeira peça, escrita por Villa-Lobos em 1915, reflete a busca do compositor por uma linguagem brasileira dentro da tradição europeia. Já a obra de Beethoven, composta no início do século 19, marca o domínio do estilo clássico e revela o equilíbrio entre técnica e emoção característico de sua fase inicial. Antes da apresentação, Gyovana Carneiro fará uma breve introdução sobre o repertório, destacando os contrastes entre o lirismo de Villa-Lobos e o refinamento vienense de Beethoven. No palco, os músicos Miguel Ángel Chacón (violino), Thamyris Nascimento (violino), Pedro Araújo (viola) e Emerson Nazario (violoncelo). Natural de San Cristóbal (Venezuela), Miguel Ángel iniciou seus estudos aos nove anos e integrou a Orquestra Juvenil de Caracas, realizando turnês pela Ásia, Europa e EUA. A carioca Thamyris estudou violino na Escola de Música da UFRJ, onde também concluiu o Mestrado em Música. Tocou nas principais orquestras do País, incluindo a OSB e a OSN-UFF, e aperfeiçoou-se em masterclasses na Alemanha.Pedro Araújo é goiano, filho de músicos, é bacharel pela UFG e bolsista da Universidade de Wyoming (EUA). Foi viola solista da Orquestra da Universidade de Wyoming e integrou o Quarteto de Cordas da instituição. É membro da Orquestra Filarmônica de Goiás e atua em projetos camerísticos como o Goiás Piano Quartet e o Artkum Trio. Já o paulistano Emerson (foto) é mestre pela Universidade de Tel Aviv, estudou com Hillel Zori e atuou sob regência de maestros como Zubin Mehta e Kurt Masur. Tocou em salas renomadas da Europa e do Oriente Médio, e é o primeiro violoncelo da OFG.\tSERVIÇOEvento: Projeto Concertos ADUFGData: Segunda-feira, 27 de outubro, às 18h30Local: Auditório da ADUFG - 9ª Avenida, nº 193, Setor Leste Vila Nova Entrada franca