-fotos parque mutirama (1.3433911)\nO Parque Mutirama, em Goiânia, recebe nesta sexta-feira (17) estudantes da rede municipal de ensino em uma pré-abertura gratuita que marca a retomada das atividades do espaço após obras de revitalização. Nesta etapa, 22 atrações estarão disponíveis para os alunos, enquanto a reabertura para o público em geral está prevista para outubro. Segundo informações da Prefeitura de Goiânia, o funcionamento inicial servirá para monitorar a operação dos brinquedos e dos novos sistemas de segurança implantados no parque.\nAo POPULAR, a Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp) informou que as 22 atrações são:\nAutopista\nBarca\nCarrossel\nCine 4D\nDumbinho\nFerrovia Goiás 1\nFerrovia Goiás 2 e Parque dos Dinossauros\nMini-helicóptero\nMinicarrossel\nMinimontanha-russa