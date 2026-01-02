Ex-mulher de Roberto Carlos, 84, a atriz e apresentadora Myrian Rios, 67, usou as redes sociais para pedir respeito ao Rei, criticado por falar palavrões durante shows, discutir com uma pessoa da plateia que batia papo e entregar flores de uma forma "automática".\n"O Roberto contribui para o Brasil há mais de 60 anos com músicas belíssimas, carisma, amor e charme. Hoje, aos 84 anos, cansado, a gente não sabe o que ele está vivendo", começou.\nPolêmica sobre Havaianas vira meme na internet\nZezé Di Camargo ganha mais de um milhão de seguidores após treta com SBT\nRoberto Carlos recebe alta após passar por cirurgia no coração\n"Ele pode ter um tempo ruim também, né? Dai você vai ao show do Roberto e fica batendo papo, bebendo e enchendo a cara. Você não está no barzinho de uma música ao vivo", diz.\nEm outro trecho, ela afirma que há uma falta de respeito tremenda com relação a ele, sobretudo após o padre Chrystian Shankar fazer piada sobre o assunto.