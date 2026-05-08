Entre idealizações e cobranças silenciosas, a maternidade contemporânea tem exposto uma verdade cada vez mais compartilhada por mulheres: não existe experiência universal de ser mãe. Essa troca de vivências é importante para reconhecer que não existem fórmulas prontas e que é preciso acolher a individualidade de cada uma. Para o Dia das Mães, celebrado neste domingo (10), o POPULAR convida três mães para dividir com nossos leitores alguns dos muitos aprendizados dessa experiência de maternar – afinal, não existe um manual oficial de maternidade.\nSer mãe é acompanhar as diversas fases da vida dos filhos, mas também se despedir delas, tarefa que nem sempre será fácil, e tudo bem. Na última semana, a escritora e influenciadora digital Flávia Teodoro, 49 anos, estava fazendo uma faxina em sua casa. “Foi quando me dei conta que ninguém mais na minha casa brinca. Que chegou o momento de tirar do armário as roupas de criança e brinquedos da minha filha mais nova e começar a doar, porque a adolescência chegou”, conta.