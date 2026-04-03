Professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Raniê Solarevisky tem trabalhado cada vez mais com pesquisas e aplicações da Inteligência Artificial, sobretudo no campo do Jornalismo. Bolsista do Centro Integrado em Rede da UFG, o professor do curso de Jornalismo da instituição coordena o Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Nodus: Mediação, Formação e Jornalismos Digitais, que encontra soluções em IA para que o trabalho de alunos e profissionais da área fique mais completo e inovador no tratamento dos dados e dos fatos apurados. Com doutorado sobre internet das coisas na Universidade Federal da Bahia, Raniê conversou com O POPULAR sobre diversos aspectos e desafios que a IA apresenta na sociedade atual. Em sua opinião, é preciso manter um senso crítico em relação aos usos dessas novas tecnologias, jamais negligenciando o conhecimento e o repertório pessoal para realizar pesquisas e checar informações. Ele também debate as questões éticas envolvidas, os impactos ambientais da IA e a vigilância quanto à sua manipulação negativa, mas também vê oportunidades muito interessantes para seu emprego no cotidiano jornalístico, sem deixar de lado um olhar crítico sobre os interesses das empresas que dominam esse valioso e gigantesco mercado.