-Vídeo Lito Sousa (1.3449391)\nO piloto e influenciador digital Lito Sousa, conhecido pelo canal do YouTube "Aviões e Música", se emocionou ao falar sobre a possibilidade de deixar a mulher e o filho, de sete anos, após receber o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). O relato foi gravado no dia em que o influenciador descobriu a condição e publicado nesta quarta-feira (26).\nNo relato, ele diz que, pessoalmente, não acha difícil lidar com a ideia da morte, mas fica preocupado ao pensar em sua família, principalmente no filho. Ele comentou que tem vontade de acompanhar o crescimento do garoto e gostaria de ter mais tempo com ele.\n"Eu não tenho medo de morrer, não tenho, porque eu vivi uma vida boa, uma vida em que eu nunca fiz mal a ninguém. Mas eu não sei como eu falo para ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir", disse. "Eu queria ter muito mais tempo com ele".